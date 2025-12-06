NI: удары ВСУ по Новороссийску повысили мировую стоимость энергоресурсов

По словам обозревателя Брэндона Вайхерта, удар был направлен не только на Россию, но и на весь мировой энергетический блок

Морской терминал КТК © Юрий Березнюк/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по акватории Новороссийска повлияли на мировую стоимость энергоресурсов, в то время как Россия быстро оправилась от последствий. Такое мнение выразил обозреватель Брэндон Вайхерт в статье, опубликованной в американском журнале The National Interest.

"Это была отчаянная атака проукраинских элементов, чтобы дать украинцам стратегическую передышку. Это не сработало", - отмечается в материале.

По словам обозревателя, удар был направлен не только на Россию, но и на весь мировой энергетический блок, так как цены резко выросли.

29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском было атаковано безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. По данным пресс-службы КТК, дальнейшая его эксплуатация невозможна.

30 ноября МИД Казахстана выразил протест и отметил, что рассматривает атаку на инфраструктуру КТК как действие, наносящее ущерб отношениям Астаны и Киева.