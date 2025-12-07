В РФ с 1 апреля 2026 года проиндексируют социальные пенсии на 6,8%

Страховые пенсионные выплаты проиндексируют на 7,6%

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСC

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Индексация социальных пенсий на 6,8% произойдет в апреле 2026 года. Это следует из документа, который был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2025 года.

Закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026-2028 годы, который ранее принял глава государства, предусматривает индексацию социальных пенсий на 6,8% с 1 апреля 2026 года, а страховых - на 7,6% с 1 января 2026-го. После индексации средний размер социальных пенсий, согласно материалам к проекту федерального бюджета, с которыми ранее ознакомился ТАСС, составит 16 590 рублей.

Так, ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" закрепляет право на получение соцпенсии по старости, по случаю потери кормильца, детьми, оба родителя которых неизвестны, гражданами, имеющими инвалидность, в том числе детьми-инвалидами.