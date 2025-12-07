Эксперт Ляшок: минимальная зарплата "на руки" в 2026 году составит 23 570 рублей

Сумма МРОТ при начислении составит 27 093 рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минимальная зарплата, которую работники получают "на руки", в 2026 году составит 23 570 рублей. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 27 093 рублей (почти на 21%). Изменения внесены в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда". С 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 рублей.

"При зарплате на уровне МРОТ работники на руки будут получать 23 570,91 рублей", - сказал Ляшок.

Ранее он сообщал ТАСС, что повышение минимального размера оплаты труда ведет к индексации зарплат не только у тех, кто получает минимальную оплату, но и у значительной части остальных работников.