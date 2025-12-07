ТАСС: цены на квартиры в Днепре упали на 20%

Офицеры ВСУ смотрят объявления о сдаче квартир, звонят хозяевам, а те отвечают, что не могут показать недвижимость из-за переезда, и украинские солдаты заселяются в объект, также рассказал собеседник агентства

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Цены на недвижимость в Днепре снизились на 20%, а количество продаваемых квартир выросло на 18%. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"Цена на "вторичку" в Днепре упала процентов на 20%, в Херсоне и Николаеве ситуация плюс-минус такая же. А количество продаваемых квартир также выросло на 18%", - сказал собеседник ТАСС.

Он рассказал, что офицеры ВСУ смотрят объявления о сдаче квартир, звонят хозяевам, а те отвечают, что не могут показать недвижимость из-за переезда. Тогда солдаты ВСУ идут на указанный в объявлении адрес и заселяются.

"Свет жгут круглосуточно, а платежки потом соседям присылают. А в подвалах жилых домов оборудуют себе какие-то пункты управления", - добавили в подполье.