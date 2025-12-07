Nikon зарегистрировал четыре товарных знака в России

Японская компания выпускает высококачественные фотоаппараты и другую оптическую технику

Редакция сайта ТАСС

© Below the Sky/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Японская компания Nikon зарегистрировала четыре товарных знака в России, выяснил корреспондент ТАСС.

Среди товарных знаков, которые хотела бы зарегистрировать компания, - DigitalSight, а также Coolpix, Nikon Plaza и SnapBridge.

Заявки на регистрацию знаков были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 24 и 30 сентября 2024 года из Японии. Товарные знаки регистрируются по классу № 09 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает, в том числе, цифровые камеры.

Кроме того, товарный знак Nikon Plaza также регистрируется по классам № 35,37 и 41, к которым относятся реклама, аренда фотографических приборов и аренда зарядных аккумуляторов, следует из данных службы.

Японская компания Nikon выпускает высококачественные фотоаппараты и другую оптическую технику.