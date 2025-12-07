Кабмин направит еще более 500 млн рублей на подготовку кадров для АПК

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство в 2025 году дополнительно направит ряду регионов 547,6 млн рублей на подготовку кадров для агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"О потребности в дополнительных средствах, необходимых для реализации мероприятий по подготовке кадров, заявили Башкирия, Бурятия, Татарстан, а также Пензенская и Смоленская области", - отмечается в сообщении.

Повышение кадровой обеспеченности АПК реализуется в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Инициатива предполагает субсидирование государством в том числе целевого обучения студентов агровузов, расходов на оплату их проживания, а также стимулирующих выплат специалистам ключевых проектов в отрасли.