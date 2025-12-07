Рейс Новосибирск - Пхукет задержали более чем на восемь часов

Вылета ждут более 300 пассажиров

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Вылет авиарейса компании "Аэрофлот" Новосибирск - Пхукет (Таиланд) задержан более чем на восемь часов, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Вылета ожидают более 300 пассажиров, среди которых 50 детей.

"Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина в связи с задержкой авиарейса авиакомпании "Аэрофлот" в Королевство Таиланд (Пхукет) продолжительностью свыше восьми часов", - говорится в сообщении.

В здании аэровокзала организована мобильная приемная транспортной прокуратуры. Выполнения рейса ожидают более 300 пассажиров, в том числе 50 детей. Рейс SU636 должен был вылететь в 04:40 (00:40 мск).