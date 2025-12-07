Эксперт Лейкис: импортозамещенность "Папанина" позволяет строить проект серийно

Главный конструктор проекта Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" рассказал, что на корабль можно было бы поставить немецкие дизели и винторулевые колонки ледового класса

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Полностью российское оборудование головного патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" позволило приступить к серийному строительству единиц проекта 23550. Об этом заявил главный конструктор проекта Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Борис Лейкис.

"По техническому заданию на корабль не было жестких требований по выбору энергетической установки. Мы могли применить на этом корабле немецкие дизели и винторулевые колонки ледового класса. Но я как главный конструктор, группа людей, которая занималась эти кораблем, для себя приняли абсолютно жесткие условия - все оборудование должно быть только российского производства. И если бы мы тогда не приняли это решение, то ни о какой серийности кораблей не было бы и разговора", - подчеркнул Лейкис в эфире программы "Военная приемка".

Второй корабль проекта 23550 "Николай Зубов" был спущен на воду в прошлом году и в настоящее время проходит дооборудование. Корабли проекта 23350 строятся как для ВМФ России, так и для морских частей пограничных войск ФСБ России. Это многофункциональные корабли ледового класса с возможностью преодоления льдов толщиной 1,7 метра. Ледокол способен нести вертолет.