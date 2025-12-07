В ФРГ предложили связать вопрос импорта газа из РФ с урегулированием на Украине

Как считает сопредседатель германской партии BSW, таким образом европейцы могут снова получить место за столом переговоров

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Германия могла бы включиться в процесс украинского урегулирования благодаря возобновлению импорта российского газа, считает новый сопредседатель германской партии BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Фабио Де Мази.

"Конечно, рациональной политикой было бы, если бы мы пошли к господину [президенту РФ Владимиру] Путину и сказали: "Мы готовы снова закупать газ и хотим это связать с перемирием на Украине", - заявил Де Мази на съезде BSW в Магдебурге. Его слова приводит агентство DPA. Как считает лидер партии, таким образом европейцы могут снова получить место за столом переговоров по Украине.

"Эта война - большая катастрофа, но ее можно было избежать", - сказал Де Мази. По его мнению, Запад не отнесся всерьез к красным линиям, обозначенным Россией.