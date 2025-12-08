В Telegram появилась функция авторизации с помощью ключа доступа

Опция позволяет пользователям входить в аккаунт без дополнительных подтверждений в виде СМС-кодов и паролей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Функция авторизации через ключи доступа (Passkey) появилась в обновленных версиях приложения Telegram для iOS и Android, убедился корреспондент ТАСС.

Новая опция позволяет клиентам входить в аккаунт без дополнительных подтверждений в виде СМС-кодов и паролей. Для того, чтобы подключить функцию, требуется создать Passkey и подтвердить личность с помощью сканирования лица, отпечатка пальца или код-пароля. Созданный ключ доступа сохранится в менеджерах паролей на устройстве.

Функция доступна в обновленной версии приложения Telegram для iOS и Android и активируется в настройках в разделе "Конфиденциальность".