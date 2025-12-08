Очередной самолет УТС-800 совершил первый полет

В рамках летных испытаний протестировали характеристики устойчивости и управляемости на взлетно-посадочных режимах

Редакция сайта ТАСС

Самолет УТС-800 © Марина Лысцева/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Очередной учебно-тренировочный самолет УТС-800 совершил первый полет. В рамках летных испытаний были протестированы характеристики устойчивости и управляемости на взлетно-посадочных режимах. Об этом сообщили в Уральском заводе гражданской авиации (АО "УЗГА").

"На аэродроме Уральского завода гражданской авиации (АО "УЗГА" Свердловского регионального отделения Союзмаш России) в конце ноября совершил первый полет еще один борт учебно-тренировочного самолета УТС-800. Протестированы характеристики устойчивости и управляемости на взлетно-посадочных режимах", - сообщается в Telegram-канале организации.

Летчик-испытатель АО "УЗГА" Алексей Язынин отметил, что полет выполнен в соответствии с полетным заданием, цель достигнута - подтверждены все характеристики устойчивости и управляемости самолета.

"УТС-800 показал себя предсказуемо, замечаний к его работе нет. Среди его преимуществ - низкая стоимость летного часа, оптимальные скорости на этапах взлета и посадки, подходящие для учебного процесса, а также стабильное поведение на углах атаки, приближенных к критическим, что идеально подходит для подготовки курсантов. Конструкция самолета проста и допускает незначительные ошибки пилотов", - сказал он.

В УЗГА отметили, что программа летных испытаний включает проверку различных режимов полета, маневров и условий эксплуатации, необходимых для оценки устойчивости, управляемости и аэродинамических характеристик самолета.

Учебно-тренировочный самолет УТС-800 - первый российский самолет с турбовинтовым двигателем для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации летчиков.