В АТОР заявили, что непогода в Шерегеше не повлияла на отдых туристов

Снегопад также не оказал влияния на объем бронирований и спрос на курорт

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сильный снегопад не повлиял на отдых организованных туристов на популярном горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

"Непогода в Шерегеше не сказалась на отдыхе организованных туристов. Также затяжной снегопад не оказал влияния на текущий объем бронирований и спрос на курорт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе национального туроператора "Алеан" рассказали, что всплеска аннуляций туров не зафиксировано, ситуация не оказала влияния на спрос. По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, организованные туристы будут отдыхать на горнолыжном курорте преимущественно на Новый год и зимние праздники.

В ассоциации напомнили, что в минувшие выходные в Шерегеше был сильный снегопад. Отдыхающие и местные жители жаловались на логистику и невозможность пользоваться транспортом.