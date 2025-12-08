"Рольф": Geely и GAC могут уйти с рынка РФ, если локализация не начнется

По прогнозам автодилера, в 2026 году на российском рынке могут появиться два-три новых китайских автобренда

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бренды Geely и GAC могут в перспективе покинуть российский рынок, если не приступят к локализации в течение первой половины 2026 года, сообщила журналистам генеральный директор компании "Рольф" Светлана Виноградова.

По прогнозам автодилера, в 2026 году на российском рынке также могут появиться два-три новых китайских автобренда. При этом возможен уход аналогичного количества марок.

"Главный вопрос - локализация Geely и GAC. У них серьезная доля рынка, бренды востребованы у россиян. Мы не исключаем, что эти бренды покинут российский рынок, если в течение I полугодия 2026 года не приступят к локализации", - следует из презентации автодилера.

"Мы все-таки думаем, что появятся 2-3 новых бренда на российском рынке, пока не знаем какие. Значит, отдельная тема, вы знаете, о том, что у нас есть бренды, у которых пока нет локализации - Geely и GAC. Вы знаете, что доля этих брендов достаточно высокая, здесь, конечно, есть определенный риск (ухода с рынка - прим. ТАСС), - прокомментировала Виноградова.

Как отмечается в презентации Виноградовой, в 2026 году доля параллельного импорта новых легковых автомобилей в РФ может упасть до 4%. Основной причиной являются экспортные ограничения Китая, который выступает источником 80-85% таких поставок.