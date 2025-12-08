Аэропорт Волгограда вернулся к работе согласно расписанию

Задержек рейсов нет

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Волгограда, где ранее вводились ограничения на прием и выпуск самолетов, работает в штатном режиме. Задержек рейсов нет, следует из онлайн-табло.

Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда вводились утром в понедельник. Сообщалось о задержках пяти рейсов.

Согласно онлайн-табло, аэропорт вернулся к работе согласно расписания. Связанных с временной приостановкой его работы задержек на данный момент нет.