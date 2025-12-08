Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Курс юаня вырос незначительно - до 10,79 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 0,23%, до 2 705,17 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,75% - до 1 102,82 пункта. Курс юаня вырос незначительно - до 10,79 рубля.

"Индекс Мосбиржи начал торги понедельника в плюсе и дотянулся почти до 2 740 пунктов, но к вечеру растерял достижения, опускаясь к 2 700 пунктам. Геополитический оптимизм могли несколько охладить заявления украинской стороны о том, что Киев и Вашингтон по-прежнему расходятся во мнениях по территориальному вопросу", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции торговой сети "Магнит" (+4,2%), возможно, из-за ошибочного новостного сообщения Московской биржи, которое было опровергнуто, но тем не менее вселило оптимизм в инвесторов", - полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции Московского кредитного банка (-4%), скорее всего, после выхода отчетности банка по РСБУ за девять месяцев 2025 года.

Прогноз на 9 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи - 2 675 - 2 775 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 75-78,5 рубля, по курсу юаня - 10,6-11 рублей.

Как считают во Freedom Finance Global, во вторник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 650 - 2 750 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня - 75-77 рублей, 88-90 рублей и 10,6-11 рублей, соответственно.