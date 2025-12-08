Хуснуллин: более 3 млн семей улучшили жилищные условия благодаря нацпроекту

Зампредседатель правительства РФ отметил, что, несмотря на вызовы, строительная отрасль демонстрирует уверенную динамику

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 3 млн семей в России улучшили жилищные условия с начала года благодаря реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", говорится в сообщении на сайте правительства РФ со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

"Национальный проект "Инфраструктура для жизни", стартовавший с начала 2025 года, направлен на создание комфортной среды и инфраструктуры нового качества, центральным элементом которой является современное жилье. Мы ведем работу по всем направлениям: наращиваем объемы строительства, расселяем аварийный фонд, реализуем проекты развития инфраструктуры. Работа приносит свои плоды: с начала 2025 года жилищные условия улучшили более 3 млн семей", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что, несмотря на вызовы, строительная отрасль демонстрирует уверенную динамику. Общий объем введенного жилья за 10 месяцев составляет 83,6 млн кв. м. Эта работа вносит практический вклад в достижение стратегической цели - увеличение средней обеспеченности жильем до 33 кв. м на человека к 2030 году.

"В отрасли сформирован задел на будущие периоды. Объем жилья в стадии строительства в стране составляет более 120 млн кв. м, действуют разрешения на 173,2 млн кв. м, градостроительный потенциал с учетом действующих разрешений на строительство превышает 474 млн кв. м, а ввод нежилой недвижимости прирос на 12% к аналогичному периоду прошлого года и составил 29,4 млн кв. м", - сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.