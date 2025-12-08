"Дамате" впервые в России экспортирует мясо индейки в Малайзию

Начать отгрузку планируется в середине декабря, отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко

ПЕНЗА, 8 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Дамате" впервые в России экспортирует мясо индейки в Малайзию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"Пензенская индейка выходит на новый рынок. ГК "Дамате" стала первым в России и пока единственным в мире экспортером мяса индейки в Малайзию", - написал Мельниченко.

По его словам, формируются первые партии продукции. Начать отгрузку планируется в середине декабря. Губернатор полагает, что это открывает возможности для экспортных поставок в другие страны Юго-Восточной Азии. На сайте компании отмечается, что на предприятии впервые в России внедрена малайзийская система менеджмента "Халяль".

ГК "Дамате" является российским сельскохозяйственным холдингом. Здесь производится мясо индейки и утки, а также баранина, реализуются проекты в молочном животноводстве, отмечается на сайте компании. В частности, в Пензенской и Ростовской областях работают комплексы полного цикла по производству и переработке индейки. Также предприятия группы расположены в Тюменской области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике и в Санкт-Петербурге.