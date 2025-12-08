"Газпром медиа" договорился о продвижении российского кино на рынке Дубая

Российский холдинг и радиовещательная сеть Arabian Radio Network также договорились о проработке совместных проектов в области производства контента и развитии каналов вещания в ОАЭ на русском языке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Газпром медиа" договорился о продвижении российского кино на рынке Дубая. Это станет одним из ключевых направлений сотрудничества между "Газпром-медиа холдингом" и крупнейшей радиовещательной сетью Ближнего Востока Arabian Radio Network (ARN), сообщили в пресс-службе российской компании.

"В ходе встречи стороны договорились о проработке совместных проектов в области производства, маркетинговой стратегии продвижения российского кино на рынке Дубая, а также совместном развитии каналов вещания в ОАЭ на русском языке", - говорится в сообщении.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита делегации холдинга под руководством генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Александра Жарова в штаб-квартиру ARN в Дубае. Помимо кинопродвижения, стороны договорились о проработке совместных проектов в области производства контента и развитии каналов вещания в ОАЭ на русском языке.

"Мы видим огромный потенциал в сотрудничестве между российскими и эмиратскими медиакомпаниями, в частности в сфере радио. Наша сегодняшняя встреча с руководством Арабской радиосети позволила нам с дубайскими коллегами лучше понять друг друга. Совсем скоро мы сможем представить первые результаты этого перспективного партнерства", - заявил Жаров.

Визит состоялся в преддверии первого российско-эмиратского бизнес-форума, организованного Российско-эмиратским деловым советом при поддержке Минпромторга России, Фонда Росконгресс и инвестиционной группы "Марафон".