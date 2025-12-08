Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только в Газпромбанке

Оно будет действовать до 1 апреля 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом вновь продлил разрешение зарубежным покупателям приобретать российский газ за рубли не только в Газпромбанке. Указ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Прежнее ограничение специального порядка - до 31 декабря 2025 года - заменено новым, которое будет действовать до 1 апреля 2026 года. Разрешение продлевается уже не в первый раз. В частности, прошлый указ смещал срок действия особого порядка на конец года с начала октября.

Россия обновляла порядок платежей за российский газ иностранцами на фоне санкций США против Газпромбанка. До этого момента иностранцы были обязаны переводить оплату на счет российского поставщика именно в этой кредитной организации, но конвертировать инвалюту в рубли могли в любом банке.

В декабре 2024 году зарубежным компаниям было дано право оплачивать поставки газа, зачисляя средства на рублевый счет российского поставщика через третьих лиц. Газпромбанк при этом получил возможность открывать для приема платежей не только специальные счета типа "К" для зарубежных компаний, но и рублевые и валютные счета для отечественных продавцов газа. Расчеты с Россией за газ с использованием счетов типа "К" не производятся до отмены санкций против Газпромбанка и возобновляются по решению президента.-