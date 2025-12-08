Путин разрешил СП "Роснефти" с Shell сделки по доле в КТК

Президент РФ подписал соответствующее распоряжение 8 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил совместному предприятию "Роснефти" и Shell сделки с принадлежащими им акциями "Каспийского трубопроводного консорциума - Р". Соответствующее распоряжение было подписано президентом 8 декабря.

"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества "Каспийский трубопроводный консорциум - Р", принадлежащими "Роснефть - Шелл каспиан венчурс лимитед (Rosneft - Shell Caspian Ventures Limited)", - отмечается в документе.

Доля этого совместного предприятия в проекте КТК составляет 7,5%.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", Exxonmobil, СП "Роснефти" и Shell.