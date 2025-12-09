В Госдуме призвали ретейлеров не повышать цены на мандарины перед Новым годом

Согласно актуальным данным отраслевых ассоциаций и аналитиков, на оптовом рынке складывается благоприятная ситуация

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР) призвал торговые сети, магазины и маркетплейсы не повышать цены на мандарины перед Новым годом. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Обращаюсь к руководителям торговых сетей, магазинов и маркетплейсов с убедительной просьбой и напоминанием о социальной ответственности. В преддверии Нового года проявите сдержанность и не повышайте цены на мандарины. Мы предлагаем это в интересах семей, детей, пожилых граждан нашей страны", - сказал он.

Согласно актуальным данным отраслевых ассоциаций и аналитиков, на оптовом рынке складывается благоприятная ситуация: минимальная цена на мандарины в крупных сетях сейчас начинается от 100 руб. за кг, что в среднем на 25% ниже прошлогодних показателей, отметил депутат. "Медианная цена килограмма в октябре-ноябре составляла 187 руб., что также на 15% меньше, чем годом ранее. Это объясняется рекордным урожаем в основных странах-поставщиках - например, в Турции, и укреплением рубля", - пояснил Панеш.

Основной объем поставок - около 60-65% - сейчас приходится на Турцию, Марокко, Китай, ЮАР и Абхазию, рассказал парламентарий. "При этом доля традиционно любимых абхазских мандаринов стабильна, и они остаются одними из самых популярных сортов среди россиян, хотя их розничная цена, как и у других премиальных сортов, значительно выше бюджетных вариантов и может достигать 240 руб. за кг. Разброс розничных цен крайне широк и сильно зависит от сорта и страны происхождения: от стартовых 150 руб. за турецкие до 200-240 руб. за абхазские или марокканские мини-мандарины и даже 290-340 руб. за кг за деликатесные измирские или "клеменголд", - указал депутат.

Прогноз от экспертов агрорынка на последнюю неделю перед Новым годом показывает, что при насыщенном предложении и в рамках предновогодних акций возможна дальнейшая коррекция цен в сторону снижения на 5-10%, считает он. "Поэтому любые необоснованные скачки цен в последние дни перед праздником будут являться исключительно спекулятивными. Уверен, что бизнес способен проявить добрую волю. Давайте вместе сделаем так, чтобы главный новогодний фрукт остался доступным для каждого: для пенсионеров, детей, для всех семей. Это не только хорошее дело, но и вклад в создание по-настоящему праздничной атмосферы в стране. Сохраните цены - подарите праздник миллионам людей", - призвал Панеш.