"Суточно.ру": аренда жилья на Новый год больше всего подорожала в Краснодаре и Волгограде

Цена выросла на 15% в каждом из городов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Аренда жилья на Новый год сильнее всего подорожала в Краснодаре и Волгограде, подешевела - в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

"Сильнее всего аренда жилья на новогодние праздники среди городов-миллионников подорожала в Краснодаре и Волгограде - на 15% в каждом из городов (до 4 720 и 4 200 рублей за сутки соответственно - прим. ТАСС). Наибольшее снижение средней ставки наблюдается в Ростове-на-Дону - на 11%", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, существенный рост также зафиксирован в Уфе - на 13% (до 3 790 рублей). В Казани цены поднялись на 9% (7 340 рублей), в Нижнем Новгороде - на 9% (8 410 рублей), в Омске - на 9% (3 320 рублей). В Перми рост составил 8% (4 150 рублей), в Челябинске - 8% (4 050 рублей), в Санкт-Петербурге - 7% (6 230 рублей), в Воронеже - 7%, (4 290 рублей), в Москве - 6% (до 7 470 рублей), в Красноярске - 4 % (4 000 рублей). В Екатеринбурге прирост оказался минимальным - 1%, средняя ставка достигла 4 860 рублей за сутки.

В некоторых городах цены, наоборот, снизились. В Ростове-на-Дону аренда подешевела на 11% (до 3 870 рублей), в Новосибирске - на 4% ( 3 940 рублей), в Самаре - на 0,4% (4 580 рублей за сутки).

Скачок спроса и цен на Краснодар связан с возобновлением работы аэропорта, усилением туристической привлекательности города, а также активным развитием инфраструктуры, рассказал в беседе с ТАСС директор по маркетингу "Суточно.ру" Айрат Мусин. "В городе появляются новые общественные пространства, места для досуга и арт-объекты. На праздники в Краснодаре ожидается множество мероприятий, город традиционно очень красиво украшают на Новый год. Также сильно вырос спрос на Волгоград и Воронеж. В Волгограде этому способствует открытие аэропорта, в Воронеже - обновление городской среды", - пояснил собеседник агентства.

В целом по России средняя стоимость аренды туристического жилья на новогодние каникулы составляет 6 840 рублей за сутки, что на 6% больше, чем год назад. Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры и апартаменты, а также дома. Самые популярные фильтры у гостей: количество человек (чаще 5-8), наличие мангала, камина, новогодней елки, Wi-Fi и оборудованной кухни, а также возможность мгновенного бронирования без подтверждения владельцем.