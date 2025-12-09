"Золотое яблоко" запускает безналичные чаевые курьерам и сотрудникам магазинов

Чаевые переводятся анонимно - сотрудник не видит, от какого клиента и за какой заказ была отправлена сумма

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский бьюти-ретейлер "Золотое яблоко" запускает в своем мобильном приложении функцию безналичных чаевых курьерам и сотрудникам магазинов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Золотое Яблоко" внедряет в мобильное приложение функцию безналичных чаевых. Уже сейчас клиенты, довольные доставкой, могут оставить чаевые курьерам, а в декабре планируется запуск чаевых для кассиров и консультантов. Компания станет одним из первых ретейлеров на российском рынке, которая внедрила безналичные чаевые не только курьерам, но и сотрудникам магазинов", - говорится в сообщении.

По словам представителей компании, за первое полугодие 2025 года в службу поддержки "Золотого яблока" поступило множество онлайн-обращений от клиентов с просьбой предоставить возможность отблагодарить курьеров и сотрудников магазинов, которые проявили высокий уровень сервиса. Похожий запрос регулярно фиксируется и офлайн.

После онлайн- или офлайн-покупки пользователю открывается модальное окно, где отображаются сотрудники, которые обслуживали заказ. Клиент может выбрать одного или нескольких исполнителей и оставить чаевые в размере от 50 до 5 000 рублей. Чаевые зачисляются сотруднику на карту в течение пяти минут. Оставить чаевые можно в течение семи дней после покупки. В 2026 году функционал появится и в списке заказов в личном кабинете, поделились в пресс-службе.

Оплата осуществляется через сохраненные в приложении банковские карты, а в ближайшее время будет доступна оплата и через систему быстрых платежей. Все транзакции проходят по тем же защищенным протоколам, что и обычные покупки. При оставлении чаевых пользователю отображается комиссия за процессинг - это плата внешнему платежному партнеру, а не самому ретейлеру: вся сумма чаевых полностью поступает сотруднику. "Для компании это некоммерческий проект. Запуск безналичных чаевых повышает уровень NPS работников розницы и курьеров, усиливает их стимул предлагать клиентам "Золотого Яблока" самый лучший сервис", - отметили в компании.

Комиссия видна заранее, и большинство клиентов предпочитают покрывать ее самостоятельно. Чаевые переводятся анонимно - сотрудник не видит, от какого клиента и за какой заказ была отправлена сумма, сказано в сообщении.

О компании

"Золотое яблоко" - один из крупнейших международных бьюти-ретейлеров. Компания была основана в 1996 году в России, сегодня ведет бизнес в шести странах: России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В ассортименте ретейлера представлено около 5 тыс. брендов в таких категориях, как красота, аксессуары, товары для дома, техника, украшения и другое.