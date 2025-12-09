Сбер: "Вжух" стал доступен на смартфонах Android без карты "Мир" и NFC

Это около 10 млн владельцев смартфонов, которые являются клиентами банка

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сервис "Вжух", работающий на базе технологии Bluetooth Low Energy (BLE), стал доступен на любых смартфонах на Android для клиентов, не имеющих карту "Мир", и на устройствах без NFC модуля. Об этом ТАСС сообщил первый зампред правления Кирилл Царев в преддверии конференции "Сделано в Сбере".

"Поддержка "Вжух" на Android теперь поможет закрыть потребность в бесконтактных платежах для владельцев смартфонов без NFC-модуля. По нашим подсчетам это около 10 млн наших клиентов. Также технология "Вжух" будет удобна клиентам, которые хотят подключить к оплате смартфоном карты международных платежных систем (Visa и Mastercard). "Вжух" открыт к реализации для всех банков и уже пользуется спросом: его запустил в своих приложениях "Т банк" и Альфа-банк. Интерес к подключению проявили уже более 40 банков, двое из них подключатся к сервису до конца этого года", - сказал Царев.

По его словам, для Android устройств с NFC модулем по прежнему доступен сервис SberPay NFC, который работает с картами "Мир".

В банке напомнили, что сервис "Вжух" позволяет оплачивать покупки даже при плохом соединении с интернетом или при его отсутствии. Сценарий оплаты телефоном предельно прост: когда на экране терминала появляется сумма к оплате, клиент запускает "Сбербанк онлайн", подносит смартфон к терминалу и подтверждает оплату. Операция доступна с любого экрана приложения, включая экран входа. Подносить смартфон вплотную не обязательно - "Вжух" работает на расстоянии.