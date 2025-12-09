Fit Service: каждый второй автосервис планирует развивать бизнес в 2026 году

При этом 59% владельцев автосервисов оценивают состояние своего бизнеса как удовлетворительное, несмотря на сложности, говорится в исследовании международной сети автосервисов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 55% владельцев автосервисов планируют развитие бизнеса в РФ в 2026 году, говорится в исследовании международной сети автосервисов Fit Service (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Более 55% предпринимателей в автосервисной сфере планируют развитие бизнеса в 2026 году, несмотря на растущее давление экономики и кадровый дефицит", - показывает новое исследование аналитической службы международной сети автосервисов Fit Service.

Большинство владельцев автосервисов (59%) оценивают состояние своего бизнеса как удовлетворительное, несмотря на сложности, 18% считают его стабильным и хорошим, 14% отмечают значительные трудности, а 9% говорят, что год был отличным.

При этом, отвечая на вопрос об изменении выручки, 52% респондентов отметили рост оборотов, 22% - снижение и еще 20% сообщили о стабильном уровне данного показателя.

В 2026 году ключевым фактором изменений предприниматели считают макроэкономику. Так, 46% опрошенных связывают свои перспективы с общей ситуацией и покупательной способностью, а 38% - с изменениями в регулировании. На этом фоне собственники автосервисов готовятся к более жесткой конкуренции за клиента и пересмотру ценовой политики.

Для повышения эффективности в 2026 году большинство руководителей автобизнеса (27%) сделают ставку на маркетинг для привлечения клиентов, а каждый пятый (22%) - на обучение персонала. При этом лишь 15% планируют усилить личное участие в управлении, а остальные - инвестировать в цифровизацию, оборудование и инфраструктуру.