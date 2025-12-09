На Сахалине обучат ИИ-технологиям сотрудниц, работающих в угольной отрасли

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Восточная горнорудная компания (ВГК) в 2026 году запустит обучение ИИ-технологиям для сотрудниц инженерных и руководящих направлений. Инициатива реализуется в рамках соглашения с Ассоциацией "Национальный Фонд Искусственного Интеллекта" (НФИИ) и проекта "Девушки рулят", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В рамках нашего партнерства с НФИИ запланирован запуск программы цифровых компетенций для женщин-инженеров, старт курса по основам искусственного интеллекта и машинного обучения сотрудниц, а также освоение инструментов анализа когнитивного поведения с использованием ИИ для женщин-руководителей", - рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом ВГК Анна Демешкина.

По ее словам, сотрудничество с НФИИ предполагает проведение серии совместных исследований, разработку и внедрение решений в области искусственного интеллекта, в том числе для оптимизации процессов управления персоналом в ВГК.

"Совместно с Ассоциацией мы формируем для наших сотрудниц системную образовательную траекторию - от базового понимания принципов работы искусственного интеллекта до практического применения в управлении и инженерии. Это не разовая инициатива, а долгосрочная инвестиция в развитие наших команд", - отметила она.

С начала реализации проекта "Девушки рулят" ВГК подписала три стратегических соглашения. Помимо партнерства с НФИИ, компания договорилась о сотрудничестве с правительством Сахалинской области в сфере социально-экономического развития региона, а также с Ассоциацией "Женщины в современной индустрии" для поддержки женского лидерства.

О проекте

Проект "Девушки рулят" направлен на развитие инклюзивной корпоративной культуры, увеличение доли женщин в компании и формирование среды равных возможностей. В его рамках создаются программы по женскому лидерству, расширению участия женщин в технических профессиях и развитию профессионального сообщества сотрудниц.