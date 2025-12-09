"Норникель" выпустил "металлургический Chat GPT"

Языковая модель включает 32 млрд параметров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Норникель" представил MetalGPT-1 - собственную доменную языковую модель для металлургии и горнодобывающей отрасли. Она включает 32 млрд параметров и обучена на 10 гигабайтах профильных текстов по металлургии и горнодобывающей промышленности - объеме, сопоставимом с половиной англоязычной Википедии. Об этом говорится в сообщении компании.

"В отличие от универсальных моделей, обученных на общих интернет-данных, MetalGPT-1 изначально спроектирована для работы с профессиональной терминологией, аббревиатурами и сложными технологическими цепочками, что снижает уровень галлюцинаций и повышает качество решений, принимаемых на основе рекомендации искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что ключевое конкурентное преимущество модели - это уникальное качество данных: обучение проведено на более чем миллионе документов, недоступных в открытых источниках. "Это технологические протоколы, внутренние регламенты и инструкции предприятий, проектная и строительная документация, патенты, отчеты НИОКР, научно-техническая литература. Все данные прошли многоступенчатую очистку и анонимизацию, что позволило использовать отраслевые знания без раскрытия коммерческой тайны. Дополнительно создано около 500 тыс. вопросно-ответных и инструктивных пар на основе реальных производственных и научных задач, чтобы модель лучше улавливала причинно-следственные связи в технологических процессах и выдавала устойчивые к ошибкам ответы", - отметили в компании. Там добавили, что модель стала первой в семействе больших языковых моделей компании с открытым исходным кодом (open source).

"MetalGPT-1 меняют правила игры: это первая в мире доменная модель на 32 млрд параметров, специально оптимизированная под металлургию. На промышленном бенчмарке она показывает лучший в отрасли уровень понимания металлургического языка при ресурсах, доступных для реального промышленного применения. Каждая компания теперь может адаптировать модель под свои задачи", - отметил руководитель направления по развитию искусственного интеллекта "Норникеля" Данил Ивашечкин.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).