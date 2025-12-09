Свердловские депутаты приняли бюджет региона с ростом доходов почти на 23 млрд рублей

В 2026 году доходы бюджета составят 506 млрд 985,5 млн рублей, расходы - 538 млрд 963,9 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли в окончательном чтении проект бюджета региона на 2026-2028 годы с учетом корректировки объема доходов и расходов на 2 млрд 623 млн рублей в 2026 году. Таким образом, в следующем году доходы бюджета составят 506 млрд 985,5 млн рублей, расходы - 538 млрд 963,9 млн рублей, а дефицит - 31,9 млрд рублей, что почти на 30% ниже по сравнению с 2025 годом, передает корреспондент ТАСС.

В прошлом году свердловские парламентарии приняли бюджет на 2025 год с дефицитом в 45,3 млрд рублей, объемом доходов в размере 483,8 млрд рублей, расходов - 529,1 млрд рублей.

"Прогноз по доходам областного бюджета на 2026 год уточняется на 2 млрд 623 млн рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от федерального бюджета прогноз увеличивается на 1 млрд 42,6 млн рублей, от возвратного остатка целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет - на 1 млрд 647,8 млн рублей. Прогноз по налоговым и неналоговым доходам уменьшается на 67,3 млн рублей. С учетом изменений общий объем доходов на 2026 год составит 506 млрд 985, 5 млн рублей, расходы областного бюджета на 2026 год увеличиваются на сумму увеличения прогнозов по доходам - 2 млрд 623 млн рублей и составят 538 млрд 963,9 млн рублей. <…> Объем дефицита на 2026, 2027, 2028 годы не меняется - объем дефицита областного бюджета на 2026 год составляет 31 млрд 978,4 млн рублей", - рассказал о поправках ко второму чтению председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк.

Также ко второму чтению скорректированы общие объемы доходов и расходов областного бюджета на 2027 и 2028 года - соответственно, плюс 661,9 млн рублей и 2 млрд 406 млн рублей за счет целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

"Постановление принято", - сказала председатель парламента региона Людмила Бабушкина, указав, что всего было принято 16 поправок.

Как отметил глава региона Денис Паслер, социальная направленность главного финансового документа региона сохраняется. "В приоритете - развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, поддержка участников специальной военной операции и их семей, пенсионеров, семей с детьми, ветеранов и других категорий уральцев, которые нуждаются в особой заботе. Безвозмездные поступления из федерального центра в размере 38,6 млрд рублей направим на важнейшие для свердловчан проекты и направления: обновление коммунальной инфраструктуры, модернизацию первичного звена здравоохранения, закупку оборудования для детских поликлиник, строительство школ и детских садов, ремонт дорог, поддержку сельхозпроизводителей и предпринимателей", - написал Паслер в своем Telegram-канале.