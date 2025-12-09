Минприроды: исключать Гусиноозерскую ГРЭС из проекта "Чистый воздух" преждевременно

В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов считает, что для сокращения выбросов в соответствии с условиями проекта необходимо в два раза сократить мощности ГРЭС, что лишит часть жителей электро- и теплоэнергии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Исключение Гусиноозерской ГРЭС из перечня квотируемых объектов в рамках федерального проекта "Чистый воздух" является преждевременным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды РФ.

Ранее издание РБК сообщило, что глава Бурятии Алексей Цыденов направил письма в Минприроды и губернатору Нижегородской области и главе комиссии Госсовета по направлению "экология" Глебу Никитину с предложением исключить крупнейшую угольную ГРЭС его региона (Гусиноозерскую ГРЭС) из проекта "Чистый воздух". По данным издания, глава региона утверждает, что для сокращения выбросов в соответствии с условиями проекта необходимо в два раза сократить мощности ГРЭС, что лишит часть жителей электро- и теплоэнергии.

В министерстве отметили, что президент России поставил задачу к 2036 году поэтапно снизить в два раза выбросы опасных загрязняющих веществ в атмосферу, которые больше всего влияют на здоровье людей и окружающую среду в городах с высоким и очень высоким загрязнением воздуха. Эта задача отражена в национальном проекте "Экологическое благополучие".

"Город Гусиноозерск Республики Бурятия относится к таким городам, и его ГРЭС включена в перечень квотируемых объектов. По данным Росприроднадзора, вклад опасных для здоровья людей и природы веществ от гидроэлектростанции (ее основное топливо - уголь) превышает допустимые показатели", - констатировали там. В Минприроды подчеркнули, что сегодня вместе с регионами, в том числе Республикой Бурятия, министерство ведет работу по актуализации системы квотирования с учетом перспектив социально-экономического развития городов федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экологическое благополучие". "Цель, подчеркнем, в два раза снизить опасные выбросы в атмосферу к 2036 году. Поэтому исключение Гусиноозерской ГРЭС из перечня квотируемых объектов является преждевременным", - полагают в министерстве.

Позиция бизнеса

В пресс-службе "Интер РАО - Электрогенерация" (владеет Гусиноозерской ГРЭС) отметили, что к 2024 году выработка электроэнергии Гусиноозерской ГРЭС выросла почти на 60% по сравнению с 2020 годом, когда энергопотребление, выработка и, соответственно, объем выбросов, были снижены из-за пандемии. "С учетом такого роста выработки и технологических возможностей станции в условиях импортозамещения полноценное обеспечение квот проекта "Чистый воздух" стало технически недостижимым", - рассказали ТАСС в компании.

Там отметили, что сохранение Гусиноозерской ГРЭС в перечне квотируемых объектов проекта "Чистый воздух" повлечет за собой снижение выработки электроэнергии и соответственно Бурятия, а вместе с ней Иркутская область, Забайкальский край недополучат требуемую энергомощность, в которой сейчас остро нуждаются для своего социально-экономического развития.

"Вне зависимости от того, входит электростанция в проект "Чистый воздух" или нет, "Интер РАО" как экологически ответственная компания соблюдает на всех своих объектах требования экологических стандартов", - подчеркнули в компании. Там рассказали, что на Гусиноозерской ГРЭС используются электрофильтры с эффективностью 99,8%, а также золоулавливающие устройства мокрого типа на котлах первой очереди, дополнительно внедрена рециркуляция дымовых газов для снижения оксидов азота. "Поэтому уровень выбросов загрязняющих веществ на ГоГРЭС не превышает технологические и гигиенические нормативы. Станция имеет комплексное экологическое разрешение и регулярно проверяется контролирующими органами", - напомнили в компании.

При этом в пресс-службе "Системного оператора" (СО ЕЭС) сообщили ТАСС, что Гусиноозерская ГРЭС расположена в юго-восточной части Сибири, где в ближайшее время прогнозируется дефицит мощности. "Для недопущения дефицита приняты решения о масштабном строительстве новой генерации - это и прошедшие два КОМ НГО, по результатам которых уже отобрано 1 305 МВт и предстоящий, который мы должны провести до 30 декабря с требуемым объемом не менее 1050 МВт, а подключение новых потребителей в регионе задерживается до реализации указанных проектов", - отметили там. Не ввод в работу новых энергоблоков, а тем более вывод из работы действующего оборудования Гусиноозерской ГРЭС нами в принципе не рассматриваются, подчеркнули в СО ЕЭС. "Пример станции явно показывает, что действующие нормы требуют доработки - реализация экологических проектов должна приводить к улучшению условий жизни, а не создавать угрозу надежному энергоснабжению граждан и функционированию экономики", - добавили там.