Ростех поставил вертолеты Ми-8 для Крайнего Севера и Дальнего Востока

Вертолеты будут выполнять транспортные и санитарные перевозки, а также тушить пожары

Редакция сайта ТАСС

© Ростех/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) поставил три новых многоцелевых вертолета Ми-8МТВ-1 российским авиаперевозчикам в Магаданскую и Амурскую области. Об этом сообщается в Telegram-канале Ростеха. Воздушные суда будут использоваться для транспортных и санитарных перевозок, а также для тушения пожаров.

"Наш холдинг "Вертолеты России" передал три новых многоцелевых Ми-8МТВ-1 российским авиаперевозчикам. Воздушные суда отправятся в Магаданскую и Амурскую области. Там они будут выполнять транспортные и санитарные перевозки, а также тушить пожары", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минпромторге, два воздушных судна пополнят воздушный парк "Поляр-Авиа", базирующейся в Магаданской области. А еще один вертолет направился в Амурскую область, на предприятие "Авиабаза".

Все вертолеты подготовлены под установку дополнительных топливных баков, что повышает эффективность работы в регионах с большим количеством удаленных населенных пунктов. Кроме того, воздушные суда можно оборудовать внешней тросовой подвеской, позволяющей перевозить до 4 тонн груза.