ВТБ объявил о начале приема заявок по дальневосточной и арктической ипотеке

С 9 декабря оформить льготный кредит на покупку жилья могут все многодетные семьи и работники сферы образования, проживающие в макрорегионе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. ВТБ начал прием заявок по расширенным условиям программы "Дальневосточная и арктическая ипотека", сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ первым среди банков открывает прием заявок по обновленным условиям "Дальневосточной и арктической ипотеки". С 9 декабря оформить льготный кредит на покупку жилья могут все многодетные семьи и работники сферы образования, проживающие в макрорегионе. Воспользоваться программой также могут заемщики, планирующие покупку вторичного жилья в городах с низким объемом строительства", - указали в пресс-службе.

Ранее Минфин России сообщил, что расширяет условия по дальневосточной и арктической ипотеке под 2%. В рамках программы можно получить кредит до 9 млн рублей на покупку квартиры в новостройке площадью от 64 кв. метров или на вторичном рынке (от 60 кв. метров). В остальных случаях максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Минимальный первый взнос - от 20%, срок кредитования - до 20 лет.