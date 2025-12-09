Мурашко отметил стабильность торговых отношений с Венгрией на фоне санкций

Рост взаимной торговли услугами в 2024 году превысил трехкратный показатель, указал министр здравоохранения РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Венгрией стабильно развивается, несмотря на санкционные ограничения со стороны Европейского союза. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, возглавляющий российско-венгерскую межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству.

"Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Венгрией на фоне санкционных ограничений со стороны Европейского союза демонстрирует стабильность", - сказал он на заседании российско-венгерской межправительственной комиссии.

По его словам, Венгрия остается для России надежным экономическим партнером и занимает лидирующее место среди стран - членов ЕС по объему торгового оборота с РФ. Министр также отметил рост взаимной торговли услугами, который в прошлом году превысил трехкратный показатель.