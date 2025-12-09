Володин отметил рост турпотока между Россией и Белоруссией

Туристический поток в Белоруссию из РФ за 2024 год увеличился на 59%, отметил председатель Госдумы

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Белоруссию из России за 2024 год вырос на 59%, в РФ из Белоруссии - на 78%, это показатель отношений двух стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вот есть в том числе данные, которые сами за себя говорят. Когда речь идет о туризме, то рост его за 2024 год составил в Беларусь из России - на 59%, а в Российскую Федерацию из Беларуси - на 78%. Это показатель. Показатель и наших отношений, и желания людей приехать посмотреть братские страны", - сказал Володин на заседании Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

Он также назвал рост турпотока оценкой "стоимостных показателей". "Когда люди выбирают страну, они же выбирают уже за счет своего кошелька. Не поедут в страну, где дорого, не поедут в страну, где неуютно, не поедут в страну, где небезопасно", - отметил председатель Госдумы.