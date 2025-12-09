Минпромторг хочет предоставлять льготные займы на создание изделий электроники

Эти средства в целом помогали бы балансировать в условиях высокой процентной ставки, сообщил замглавы министерства Василий Шпак

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует с 2026 года трансформировать меры поддержки в области электроники путем отказа от прямого субсидирования создания готовых изделий и перехода на льготные займы. Об этом сообщил замглавы министерства Василий Шпак на Международном энергетическом форуме Energy Space 2025.

По его словам, министерство видит, что компании нуждаются не столько в прямых мерах поддержки с точки зрения субсидий, если говорить про конечную продукцию, но сколько в получении длинных, дешевых заемных средств. Эти средства помогали бы осуществлять постановку на производство изделий, закупку необходимого количества комплектующих на склад для стабильной производственной программы, а также в целом помогали бы балансировать в условиях высокой процентной ставки.

"Поэтому с 2026 года мы будем немножко трансформировать наши меры поддержки, будем отказываться от прямого субсидирования создания, проектирования готовых изделий. Будем мы их заменять на длинные льготные займы, которые планируем осуществлять в рамках специальной программы с руки Фонда развития промышленности", - сказал Шпак.

Сейчас Минпромторг вместе с отраслью будет прорабатывать правила таким образом, чтобы с 2026 года осуществлять только заемное финансирование, в рамках которого можно будет тратить средства на подготовку к производству и в том числе на доведение технологических заделов до уровня готовых изделий, отметил замминистра.