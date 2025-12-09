Сийярто отметил важное значение указа Путина об оплате поставок газа из РФ

Глава МИД Венгрии указал, что Россия по-прежнему разрешает платить за газ способом, не обремененным санкциями

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 9 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил важное значение указа президента РФ Владимира Путина о возможности оплаты поставок российского газа за рубли не только в Газпромбанке, но и в других кредитных организациях.

"Еще одна хорошая новость: Россия по-прежнему разрешает нам платить за газ способом, не обремененным санкциями", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сийярто находится в Москве, где проходит заседание российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

8 декабря Путин своим указом вновь продлил разрешение зарубежным покупателям приобретать российский газ за рубли не только в Газпромбанке. Прежнее ограничение специального порядка - до 31 декабря - заменено новым, которое будет действовать до 1 апреля 2026 года. Разрешение продлевается уже не в первый раз. Прошлый указ переносил срок его действия на конец года с начала октября.

РФ установила особый порядок платежей за свой газ иностранцами в связи с санкциями США в отношении Газпромбанка. Ранее зарубежные компании были обязаны переводить оплату на счет российского поставщика только в этой кредитно-финансовой организации, но конвертировать иностранную валюту в рубли могли в любом банке.

Венгрия получает основной объем газа из России по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. В 2025 году она рассчитывает получить по этому маршруту около 8 млрд кубометров природного газа, часть которого поступает транзитом через венгерскую территорию в Словакию.