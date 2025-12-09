В Новосибирской области и Татарстане одобрили проекты модернизации ЖКХ

Оператором программы выступает ППК "Фонд развития территорий"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президиум правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина одобрил проекты модернизации коммунальной инфраструктуры для двух регионов - Республики Татарстан и Новосибирской области. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Задача программы [модернизации коммунальной инфраструктуры] - обеспечить надежную работу объектов ЖКХ. Кроме того, она является эффективным инструментом по привлечению внебюджетных средств в отрасль. <…> Сейчас одобрили еще два проекта модернизации коммунальной инфраструктуры в сферах тепло- и водоснабжения в Новосибирской области и Республике Татарстан. Благодаря их реализации качество услуг повысится для 47 тыс. жителей двух регионов", - приводит пресс-служба правительства РФ слова Хуснуллина.

В пресс-службе также отметили, что оператором программы, реализуемой под кураторством Минстроя России, выступает ППК "Фонд развития территорий". Так, генеральный директор Фонда Василий Купызин сообщил, что, согласно проекту, в Искитиме Новосибирской области построят котельную мощностью 83,4 Гкал/час, а также проложат технологический участок трубопровода магистральной сети теплоснабжения протяженностью 1,5 км в Южном микрорайоне. По его словам, эти объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Купызин также добавил, что, согласно проекту, в Татарстане до конца 2026 года предусмотрено строительство водопроводной насосной станции мощностью 13,95 тыс. куб. м в сутки, а также магистральных сетей водоснабжения протяженностью 13,8 км для территорий "Военный городок №32" и "Экорайон" в Кировском районе Казани.

В пресс-службе уточнили, что из средств Фонда национального благосостояния на реализацию этих проектов будет направлено 2,59 млрд рублей, в том числе Новосибирской области - 1,2 млрд рублей, Республике Татарстан - 1,39 млрд рублей.