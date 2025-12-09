В Деловом центре СНГ заявили, что ИИ скоро заместит персонал среднего звена

Искусственный интеллект также сможет заменить водителей и техников, считает генеральный директор центра Вадим Ганин

ДУШАНБЕ, 9 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшей перспективе заместит персонал среднего звена на предприятиях, а также техников и водителей, на этом фоне в странах Содружества Независимых государств (СНГ) идет активная работа по развитию технологий ИИ. Об этом заявил генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Вадим Ганин, выступая в Душанбе на Втором международном горно-металлургическом форуме Таджикистана.

По словам Ганина, в настоящее время портфель проектов центра достигает 250 млрд рублей. Большая часть из них - 55% - это инфраструктурные проекты, еще 32% - промышленные инициативы. "Хочу коснуться еще важного вопроса цифровизации промышленности, который особенно остро возникает в условиях развития искусственного интеллекта. Мы понимаем, что искусственный интеллект скоро заместит и заменит работу среднего [звена] персонала, работу техников и водителей. Мы сегодня активно вовлечены в развитие искусственного интеллекта в странах СНГ. Мы имеем доступ к генерирующим мощностям, мы на сегодняшний момент проводим обучение данной технологии", - отметил он. Ганин также пригласил Таджикистан к сотрудничеству в сфере развития ИИ.

Он подчеркнул, что Деловой центр привлекает инвестиции не только из стран СНГ, но и из других государств. "Сегодня мы создаем инвестиционный клуб в Дубае и работаем с крупными инвестфондами Ирана, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Китая", - пояснил Ганин. Важными направлениями деятельности он назвал промышленную кооперацию на пространстве СНГ и продвижение научно-технологического развития.

Ганин также сообщил, что в 2026 году Деловой центр при поддержке Исполкома СНГ выпустит единый сборник об экономических зонах в странах Содружества. "В рамках сборника планируем выпустить пробный рейтинг по профилю экономических зон СНГ и основным показателям: площадь зоны, количество резидентов, объем текущих инвестиций, профиль зон. Этого действительно сегодня не хватает для нашего бизнеса, для его информирования", - продолжил гендиректор Делового центра. В качестве примера он привел Таджикистан, который в сборнике будет представлен пятью экономическими зонами.

Ганин также пригласил все заинтересованные стороны принять участие в Международном экономическом форуме стран СНГ, который пройдет 3 апреля в Москве.

ИИ и страны СНГ

В конце ноября заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин сообщил ТАСС, что законодатели предложили создать проект модельного закона стран СНГ, направленный на развитие технологий ИИ внутри стран Содружества. Современные ИИ-технологии, как подчеркнул Шейкин, требуют гибкого и проактивного регулирования, поэтому важно учесть интересы разработчиков, бизнес-сообщества и научных организаций, чтобы итоговый документ стал инструментом поддержки отрасли, а не барьером.

Страны СНГ в последнее время стали активно заниматься развитием ИИ. В частности, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что республика после создания министерства искусственного интеллекта и цифрового развития работает над Цифровым кодексом, а также приняла решение об учреждении университета со специализацией на ИИ.

Кроме того, президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с предложением создать региональный центр ИИ в Душанбе который будет призван сформировать исследовательские программы по применению искусственного интеллекта в ключевых областях взаимодействия. В октябре в Душанбе подписали соглашение о формировании международного инвестиционного консорциума для запуска работы в Таджикистане Area AI - специальной зоны, нацеленной на разработку программ и решений на основе ИИ.