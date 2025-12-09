Минсельхоз: более трети виноградников в РФ имеют потенциал хорошей урожайности

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова также рассказала, что в 2025 году планируется заложить еще 5 тыс. га новых виноградников

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более трети виноградников в России достаточно молодые и имеют потенциал хорошей урожайности, заявила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на пресс-конференции, посвященной презентации результатов исследования "Винный гид России" 2025-2026.

"Мы действительно последние годы виноградарству и виноделию уделяем максимальное внимание. На сегодня у нас уже более трети виноградников в возрасте от 5 до 15 лет. То есть достаточно молодые, с потенциалом хорошей урожайности", - сказала Фастова.

Она также рассказала, что в 2025 году планируется заложить еще 5 тыс. га новых виноградников. "В наших планах ежегодно идти с таким увеличением. К концу года мы планируем, что у нас будет 113 тыс. га виноградников", - добавила первый замминистра.

Фастова отметила, что отрасль имеет длинный инвестиционный цикл, поэтому ей необходима государственная поддержка. Так, в 2025 году на это было выделено порядка 4 млрд рублей. "На следующий год мы эту поддержку сохраняем, а также сохраняем все виды поддержки. А это не только компенсация затрат, о которых я сказала. Это и льготное кредитование, это и лизинг, это и гранты", - подчеркнула она.