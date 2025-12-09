"Россети" обеспечили энергомощностью развитие ОЭЗ в Оренбургской области

В особой экономической зоне создадут 16 тыс. новых рабочих мест

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети Волга" завершила работы по обеспечению энергией особой экономической зоны (ОЭЗ) "Оренбуржье", на территории которой реализуются проекты, направленные на развитие в регионе нефтегазовой отрасли, агропромышленности, логистики, обработки данных, машиностроения. Об этом говорится в сообщении компании.

В ОЭЗ будет создано 16 тыс. новых рабочих мест.

"Для выдачи 3 МВт мощности площадке энергетики построили две кабельно-воздушные линии электропередачи и установили распределительный пункт", - отмечается в сообщении компании.

ОЭЗ "Оренбуржье" была создана в 2021 году и является одной из самых динамично развивающихся в стране. Здесь работают 23 резидента, из которых 15 заводов,7 логистических и 1 дата-центр. Среди них - крупные распределительные комплексы торговой сети "Пятерочка" и маркетплейса Ozon, молочный комбинат "Красногорский", Оренбургский завод автоматизации и роботизации. В 2025 году правительством региона было принято решение об увеличении площади ОЭЗ в Оренбурге в два раза - до 760 га. Общий объем инвестиций оценивается в более чем 62 млрд рублей.

"Россети" содействуют развитию особых экономических зон на всей территории присутствия. Ранее в 2025 году энергетики обеспечили мощностью промышленный кластер в Тульской области и первую ОЭЗ в Югре, которая должна стать новым центром перерабатывающих производств в Западной Сибири, добавили в компании.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входит 41 дочернее и зависимое общество, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.