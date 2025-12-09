Трутнев: для развития экспорта нужно завершить модернизацию Восточного полигона

Без расширения полигона ни экспорт, ни внутренние перевозки не будут работать, сообщил полномочный представитель президента РФ в ДФО

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Завершение модернизации Восточного полигона необходимо для развития экспорта и внутренних перевозок. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Задача в развитии инфраструктуры - завершение модернизации Восточного полигона. Это 270 млн тонн к 2036 году. <...> Без расширения полигона ни экспорт, ни внутренние перевозки не будут работать", - сказал Трутнев входе стратегической сессии, посвященной Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Вице-премьер отметил, что ключевыми переходами являются Северомуйский, Кузнецовский, Коршуновский, мост через Амур.