Россия и ОАЭ обсудили упрощение расчетов для туристов

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отметил, что Россия могла бы присоединиться к технологическим решениям ОАЭ для удобства расчетов

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Россия и ОАЭ обсудили упрощение расчетов для туристов. РФ могла бы присоединиться к технологическим решениям арабской страны для решения этого вопроса, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах первого российско-эмиратского бизнес-форума.

"Мы пока с точки зрения расчетов не видим проблем, если говорить о межбанке. Коллеги из Центрального банка участвовали сегодня в работе, обсуждались расчеты и упрощение расчетов для туристов. В Эмиратах сейчас вводится новое приложение G1, и мы тоже активно взаимодействуем с коллегами с эмиратской стороны, к тому, чтобы работать в том числе", - сказал он.

По его словам, речь идет не о пластиковых картах, а скорее о переходе на новые технологи, QR-коды и различные приложения. "Поэтому считаем, что те инициативы, которые реализуются в Эмиратах, мы вполне можем к ним присоединиться и решать вопросы расчетов для туристов, удобства для расчетов туристов", - отметил Алиханов.