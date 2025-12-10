В Хакасии приняли бюджет с дефицитом в 11%

Сумма доходов на 2026 год составит 63,815 млрд рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Верховный совет Хакасии принял во втором (окончательном) чтении бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов с дефицитом на следующий год в 7 млрд рублей, или 11% от общей суммы доходов. Об этом говорится в сообщении республиканского парламента.

"Итоговые параметры главного финансового документа Хакасии в 2026 году выглядят следующим образом: доходы - 63,815 млрд рублей, расходы - 70,887 млрд рублей, дефицит - 7,071 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам председателя комитета по бюджету Верховного совета Валерия Маркова, в первом чтении были учтены объемы средств, которые республика получит из федерального бюджета, и дополнительно распределены доходы и расходы на сумму 543 млн рублей.

"Хочу поблагодарить всех депутатов и аппарат Верховного совета за работу над законом. Отдельно - главу Хакасии Валентина Олеговича Коновалова. Мы все понимаем, в какой крайне кризисной ситуации находится республика и какую личную ответственность берет на себя глава региона, подписывая как законопроект, вносимый на рассмотрение депутатов, так и сам закон о бюджете", - заявил после принятия бюджета председатель Верховного совета республики Сергей Сокол, добавив, что глава региона проводит встречи на федеральном уровне, в том числе для решения проблем в угледобывающей промышленности республики (угольная отрасль республики обеспечивает порядка 20% ВРП).

Доходы бюджета на 2025 год, после корректировок, составляют 57,599 млрд, расходы - 62,391 млрд рублей, дефицит - 4,792 млрд рублей, или 8,3% от общей суммы доходов.