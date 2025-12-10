На горнолыжных курортах РФ рост турпотока в предстоящем сезоне ожидается до 10%

Генеральный директор АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" Илья Виноградов отмечает, что российские горнолыжные курорты уже составляют конкуренцию многим зарубежным площадкам

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Турпоток на горнолыжных курортах России в сезоне 2025/2026 может вырасти до 10%. В стране отмечается активное развитие отрасли, сообщил ТАСС основатель экосистемы "Горы России", генеральный директор АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" Илья Виноградов.

"Предполагаем, что рост посещаемости курортов в этом горнолыжном сезоне составит до 10%", - сказал он.

Горнолыжная отрасль России переживает бум - идет развитие инфраструктуры, модернизация существующих курортов и создание новых. Открытие года - курорт "Арсеньев" на Дальнем Востоке. "Большинство курортов увеличивают количество и качество услуг, больше работают на информационную открытость, больше рассказывают о себе, о своих сервисах. Турист, когда едет куда-то отдыхать, в первую очередь спрашивает - что я буду делать на этом курорте? Далее уже где жить и как туда добираться, это три основные аттракции", - пояснил генеральный директор центра.

Эксперт отмечает, что российские горнолыжные курорты уже составляют конкуренцию многим зарубежным площадкам. "Мне кажется, что наши лидеры среди горнолыжных курортов по сервису даже превосходят так называемые европейские курорты. Однозначно они превосходят по оборудованию и сервису японские курорты. Потому что японские курорты строились достаточно давно", - считает Илья Виноградов.

Горнолыжный сезон

С 4 по 7 декабря 2025 года впервые состоялось "Открытие горнолыжного сезона России". Масштабное мероприятие под эгидой экосистемы "Горы России" прошло на курорте "Эльбрус". За четыре дня участниками открытия стали более 18 тыс. человек, гости получили более 1,1 тыс. подарков. Организаторы провели 385 часов на подъемниках, создавая праздник на всей территории курорта. С успехом состоялись выступления российских артистов, массовый спуск по склону и турнир по зимнему гольфу на высоте 4 050 м.

"Ожидаем, что масштабное "Открытие горнолыжного сезона России" станет ежегодным. Принимать праздник будет курорт, который в предстоящем сезоне был признан лучшим по итогам национальной премии "Горы России". На торжественной церемонии состоялась передача переходящего Кубка Горы России. От курорта "Эльбрус" его принял "Архыз", победитель премии "Горы России" 2025 года. На его площадке пройдет праздник в 2026 году", - пояснил ТАСС Илья Виноградов.

Сама церемония открытия горнолыжного сезона России прошла в новом формате. Министр экономического развития РФ Максим Решетников спустился на лыжах практически к месту проведения церемонии, открыв новую зону катания в восточном секторе горы Эльбрус с двумя канатными дорогами. Вместе с министром и командой Кавказ.РФ ее первыми протестировали райдеры.

Праздник был организован экосистемой "Горы России" совместно с Кавказ.РФ при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.