Сибига утверждает, что ЕС близок к формуле использования активов РФ

Глава МИД Украины также сообщил, что от некоторых стран Киев получил подтверждение готовности направить войска

РИМ, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что европейские страны близки к соглашению об использовании замороженных российских активов.

"Европа не так уж разделена, как может показаться. Мы очень близки к формуле, которая предполагает разделение ответственности при минимальных рисках. [Владимир] Зеленский обсуждал это в понедельник в Брюсселе с [генсеком НАТО Марком] Рютте и [председателем Еврокомиссии Урсулой] фон дер Ляйен", - сказал он в интервью газете Il Fatto quotidiano.

Он также сообщил, что от некоторых стран Киев получил подтверждение готовности направить войска. Кроме того, с европейцами, в том числе в Италии, обсуждается возможность сотрудничества в области военного производства. Эти продукты, по его словам, могут тестироваться на поле боя, "что гарантирует качество".

Сибига сопровождал Зеленского в поездке в Рим, где тот встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Глава входящей в правящую коалицию партии "Лига" министр транспорта и по инфраструктурам и вице-премьер Италии Маттео Сальвини в очередной раз заявил, что "не собирается лишать средств здравоохранение, чтобы тратить на уже проигранную войну".

Ранее Еврокомиссия огласила свой план экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму в 210 млрд евро под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 гг. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединиться к этой инициативе. 9 декабря глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Брюссель почти собрал квалифицированное большинство голосов стран ЕС для принятия решения об экспроприации активов РФ на саммите 18 декабря.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.