ТАСС: Новак проведет 15 декабря заседание штаба по рынку топлива

Встреча назначена на 10 утра

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак проведет 15 декабря заседание штаба по ситуации с рынком топлива, сообщили ТАСС три источника в отрасли. Встреча назначена на 10 утра.

Заседание традиционно пройдет с представителями нефтяных компаний, а также с руководителями отраслевых ведомств. Обычно на штабе обсуждается текущая ситуация на рынке топлива, а также возможные новые меры или корректировка старых.

Новак ранее говорил журналистам, что российские власти в ближайшее время обсудят возможность отмены или продления на следующий год запрета на экспорт нефтепродуктов. Он также подчеркивал, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна: цены в опте скорректировались, и на рынке есть необходимый баланс производства и потребления.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).

Новак ранее говорил, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются.