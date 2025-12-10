Путин намерен обсудить с Субианто сокращение экспорта пшеницы из РФ в Индонезию

При этом российский лидер отметил, что в целом в области промышленной кооперации у двух стран может быть много интересных проектов, в том числе в сфере сельского хозяйства

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить с индонезийским коллегой Прабово Субианто проблему снижения экспорта пшеницы на рынок Индонезии.

"У нас немного сократились поставки пшеницы, по-моему, на ваш рынок. Но это тоже предмет нашего обсуждения сегодня", - сказал Путин. При этом российский лидер отметил, что в целом в области промышленной кооперации у двух стран может быть много интересных проектов, в том числе в сфере сельского хозяйства.

"У нас даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в наших отношениях в сфере сельского хозяйства. Мы не в претензии. Мы готовы искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе", - заверил президент РФ.