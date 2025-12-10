В Москве запустят производство батареек из отходов 20 декабря

К концу 2026 года объем производства батареек из вторичного сырья должен достигнуть 100 тонн в месяц

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Первое в России производство щелочных батареек, интегрированное с технологией глубокой переработки использованных элементов питания, запустят в Москве 20 декабря. Ежегодно предприятие будет использовать до 4 тыс. тонн вторичного сырья, полученного из отработанных батареек, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Проект в этом году занял первое место на Зеленой премии в номинации "Технологические и цифровые проекты". Запуск такой экосистемы сформирует принципиально новую модель обращения с опасными отходами, к которым относятся батарейки. Она будет в полной мере отвечать принципам экономики замкнутого цикла, когда отход становится сырьем и затем снова товаром на полке. Вовлекать в повторное производство будут до 70% вторичного сырья из отработанных батареек. Это уникальный показатель не только для России, но и мира", - заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Реализуют проект ООО "Первый завод гальванических элементов" и ООО "НЭК-инновации". Они разработали уникальный процесс извлечения из батареек цинка, диоксида марганца и графита. Технология обеспечивает высокую степень чистоты компонентов, что необходимо для качественного и стабильного производства. Старые батарейки собирают в 3,1 тыс. точках по всей стране. В населенных пунктах, где они расположены, живут 10,7 млн человек. В перспективе охват сети планируется расширить до 30 млн человек.

К концу 2026 года объем производства батареек из вторичного сырья должен достигнуть 100 тонн в месяц. В 2027 году показатель планируют увеличить до 250 тонн, достичь его поможет запуск предприятия по первичной переработке в Санкт-Петербурге. К 2030 году проект намерен обеспечить вторичное использование 30% батареек, поступающих в обращение в России.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года на смену нацпроекту "Экология", завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект "Экологическое благополучие". По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.