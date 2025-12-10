ИИ "Яндекса" поможет Росатому построить электрозарядные станции

Росатом планирует расширить собственную сеть до 11 тыс. электрозарядных станций в 53 регионах страны к 2030 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Росатом договорился с "Яндексом" о строительстве электрозарядных станций (ЭЗС) в точках высокого спроса, которые укажет искусственный интеллект российского IT-гиганта. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома).

"Росатом сеть зарядных станций" (входит в электроэнергетический дивизион) и "Яндекс электро" (бизнес-направление "Яндекса" по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры) объединяют технологии и инженерный опыт для развития инфраструктуры электротранспорта в России. Росатом планирует расширить собственную сеть до 11 000 электрозарядных станций в 53 регионах страны к 2030 году, специальная ML-модель "Яндекса" на основе анализа обезличенных данных о городах, движении транспорта и привычках пользователей поможет спрогнозировать спрос на зарядку и выбрать конкретные зоны для строительства новых ЭЗС", - говорится в сообщении. Соглашение также предусматривает, что для удобства автолюбителей и профессиональных водителей электромобилей "Яндекс" встроит ЭЗС Росатома в свои сервисы. Автовладельцы смогут находить и оплачивать зарядку через "Яндекс карты", "Яндекс заправки" или приложение для водителей и курьеров "Яндекс про".

"Вместе с Росатомом мы рассчитываем создать среду, в которой электротранспорт сможет полноценно решать повседневные транспортные задачи любого водителя, а инвесторы получат максимальную окупаемость вложений в инфраструктуру", - приводятся в сообщении слова руководителя "Яндекс электро" Тембота Керефова.

ООО "Росатом сеть зарядных станций" (ООО "РСЗС") - дочерняя компания АО "Концерн Росэнергоатом", владеющая и управляющая создаваемой сетью ЭЗС. В ее задачи входит взаимодействие с партнерами, строительство и эксплуатация электрозарядных станций (покупка электроэнергии, обслуживание клиентов, учет), создание и развитие цифровой платформы управления ЭЗС, клиентских сервисов, продажа сопутствующих товаров и услуг.

"Яндекс электро" - проект, направленный на комплексное развитие рынка электротранспорта и энергетической инфраструктуры в России. В рамках проекта компания займется разработкой, производством и внедрением электрического транспорта, а также созданием систем накопления энергии.