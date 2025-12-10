Володин: безопасность страны начинается с выпуска отечественной военной формы

По словам председателя Госдумы, состав ткани, произведенной за рубежом, неизвестен, а это "может отразиться на безопасности"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Обеспечение безопасности страны начинается с выпуска отечественной военной формы и ткани для нее, поскольку состав сырья, которое закупается за рубежом, неизвестен. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"С этого начинается обеспечение безопасности страны - с выпуска своей одежды. Именно этот вопрос, базовый. Не случайно президент указ издал: теперь только сами, на своих мощностях в России должны производить форму для солдат и офицеров. Каждая страна, которая хочет себя защитить, должна начинать с этого", - сказал Володин на открытии выставки "Российская легкая промышленность" в Госдуме.

Он отметил, что все фракции палаты парламента едины во мнении, что отечественная легкая промышленность должна работать на то, чтобы производить свои ткани и шить из них форму. По словам Володина, состав ткани, произведенной за рубежом, неизвестен, а это может отразиться на безопасности. "Мы не понимаем структуру той ткани, которая закупается. Достаточно минимального количества раствора или других веществ, или других веществ, и безопасность будет просто нарушена", - добавил председатель Госдумы.

При этом, по его словам, Россия уже сейчас может задавать стандарты. "Пускай у нас покупают. Это другой разговор. А когда мы покупаем, это плохо", - подчеркнул Володин.

Выставка "Российская легкая промышленность" подготовлена ООО Группа компаний "БТК" при поддержке комитета Госдумы по обороне и комитета Госдумы по промышленности и торговле. Цель экспозиции - продемонстрировать способность российских предприятий снизить зависимость от импортных поставок и укрепить внутренний рынок в рамках исполнения указа президента РФ "Об особенностях осуществления закупок вещевого имущества для нужд Вооруженных сил Российской Федерации". Выставка разделена на тематические блоки, демонстрирующие весь производственный цикл от выращивания сырья до производства готовых изделий, а также инновации в отрасли легкой промышленности. Также демонстрируются готовые изделия: всесезонный комплект полевого обмундирования военнослужащего и спецназа, боевая одежда пожарного, огнестойкий костюм Росгвардии, костюм рабочего производства, униформа сотрудника авиакомпаний.