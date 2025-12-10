Путин констатировал поступательный рост взаимной торговли с Индонезией

Товарооборот за девять месяцев года вырос на 17%, отметил президент РФ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Отношения РФ и Индонезии развиваются поступательно, товарооборот за девять месяцев года вырос на 17%. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, открывая переговоры с индонезийским коллегой Прабово Субианто.

"Отношения у нас развиваются очень поступательно. В этом году мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Активно работают межправокомиссии с обеих сторон. Торгово-экономические связи развиваются хорошим темпом: за первые девять месяцев текущего года - плюс 17%", - сказал Путин.